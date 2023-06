Hóquei em patins: Portugal goleia seleção catalã no torneio Golden Cat

Seleção portuguesa prepara o Europeu, que se realiza neste mês de julho.

Portugal começou com uma clara vitória a sua participação no torneio de hóquei em patins Golden Cat, em Sant Hipolit de Voltregà, Barcelona, superando a Catalunha, seleção anfitriã, por 9-3. No outro jogo do dia, a Itália bateu por 2-1 a França.

A preparar a sua participação no Europeu da modalidade, que se realiza de 17 a 22 de julho em Sant Sadurní d"Anoia, Espanha, a equipa portuguesa mostrou-se mais forte e ao intervalo já vencia por 3-0.

Gonçalo Alves, por duas vezes, e João Rodrigues marcaram no primeiro tempo por Portugal, que na segunda metade ainda voltou a 'faturar' por Gonçalo Alves, João Rodrigues, Telmo Pinto, Rafa Costa e João Souto, este por duas vezes.

Pelo cinco catalão marcaram Xavi Costa, Segi Llorca e Gerard Teixidó.

Portugal volta a jogar no sábado, primeiro contra a França, de manhã, e depois contra a Itália, da parte da tarde.

No domingo, jogarão os dois primeiros classificados desta fase, na final, enquanto os outros dois jogam pelo terceiro lugar da Golden Cat.

Após o torneio, os portugueses regressam ao Luso, para continuar o estágio de preparação para a competição continental.