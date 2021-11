Portugal goleia Andorra por 12-1 no Europeu de hóquei em patins

Seleção vai disputar o jogo de atribuição do terceiro lugar, com Itália, este domingo (17h00).

Portugal, já afastado da final, goleou esta sexta-feira Andorra por 12-1, na última jornada da fase "regular" do Europeu de hóquei em patins a decorrer em Paredes, onde no sábado vai lutar pelo terceiro lugar.

Perante a última classificada, os atuais vice-campeões europeus impuseram-se com golos de Gonçalo Alves (7 e 25 minutos), João Rodrigues (23, 25 e 42), Diogo Rafael (11 e 47), Vieirinha (14), Rafa (40 e 42) e Jorge Silva (45 e 50), enquanto Arnau Dilmé (11) marcou para Andorra.

Espanha e França, que somam os mesmos 10 pontos do que a seleção portuguesa, mas ganham nos critérios de desempate, vão disputar a final no sábado, horas depois de Portugal defrontar, a partir das 17h00, a Itália no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Pavilhão Multiusos de Paredes.