Portugal goleia Alemanha e segue para as meias-finais do Mundial feminino

A Seleção Nacional feminina de hóquei em patins está nas meias-finais do Campeonato do Mundo, que se realiza em San Juan, na Argentina, depois de ter vencido esta quinta-feira a Alemanha por 5-0.

Nas meias, a equipa das Quinas vai defrontar o vencedor do Argentina-França, que ainda se joga hoje.

Num jogo de sentido único, Marlene Sousa, Ana Catarina Ferreira, Raquel Santos e Inês Severino (2) foram as autoras dos golos.

Ao intervalo, a formação comandada por Hélder Nunes vencia por 1-0, mas, no segundo tempo, com mais organização e confiança, e com pouca capacidade de resposta da equipa alemã, a equipa portuguesa desenhou a goleada que a encaminhou para as meias-finais da prova.