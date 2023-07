Portugal-França e Espanha-Itália nas meias-finais do Europeu de hóquei em patins

Pela terceira vez consecutiva, o quarteto volta a marcar presença nos jogos decisivos do Europeu, tendo a Espanha conquistado os títulos em 2018 e 2021. A seleção portuguesa foi "vice" em 2018 e terminou em terceiro na última edição.

Portugal-França e Espanha-Itália são os jogos das meias-finais do Campeonato da Europa de hóquei em patins, concluídos esta quinta-feira, sem surpresas e com goleadas, os quartos de final, em Sant Sadurni d"Anoia, em Barcelona.

A final four mais ou menos esperada do Europeu reúne as quatro seleções que integraram o Grupo A, disputado pelos países com melhor ranking, e repete nas meias-finais os jogos da terceira jornada: Portugal-França (3-1) e Espanha-Itália (7-4).

Pela terceira vez consecutiva, o quarteto volta a marcar presença nos jogos decisivos do Europeu, tendo a Espanha conquistado os títulos em 2018 e 2021. A seleção portuguesa foi "vice" em 2018 e terminou em terceiro na última edição.

A França foi vice-campeã em 2021 e quarta classificada em 2018, enquanto a Itália repartiu com Portugal a terceira posição em 2021, edição em que não houve jogo para a medalha de bronze, repetindo o posto de 2018.

O campeonato apresenta um modelo competitivo inédito, em que as quatro seleções com melhor ranking integraram o Grupo A (Portugal, Espanha, Itália e França), após o que cruzaram nos 'quartos' com as da "poule" B (Andorra, Suíça, Alemanha e Inglaterra), invertendo a classificação.

As seleções mais credenciadas não deixaram os seus créditos por patins alheios e venceram, em gestão de esforço e a pensar nos dois próximos jogos, de forma categórica e sem sobressaltos.

Portugal goleou por 15-2 a Inglaterra, que soma por derrotas os quatro jogos realizados, a bicampeã em título Espanha venceu por 5-0 a Alemanha, "chapa" igual à aplicada pela vice-campeã França à Suíça. Já a Itália impôs-se por 4-1 a Andorra.

Na sexta-feira, decorrem as meias-finais entre as seleções de Portugal e da França, pelas 17h30, que antecede o encontro entre a Espanha e a Itália, às 20h30.

As restantes seleções vão disputar os jogos para atribuir a classificação do quinto ao oitavo lugares, com a Alemanha a defrontar Andorra, pelas 12:30 (horas de Lisboa), e a Inglaterra a ter pela frente a Suíça, às 15:00. Na fase de grupos, a Suíça venceu a Inglaterra, por 4-0, e Andorra derrotou a Alemanha, por 6-2.