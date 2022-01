Portugal fica no top-5 da segunda etapa do Europeu de hóquei indoor

Lusos somaram cinco pontos em seis jornadas no Pavilhão Multiúsos de Paredes

A Seleção Nacional de hóquei "indoor" terminou, este domingo, no quinto lugar a segunda das três etapas do Campeonato da Europa, em competição que decorreu em Paredes.

No último dos três dias de competição, a equipa das Quinas empatou (3-3) com a Polónia, impedindo-a de vencer isolada esta fase, perdendo, posteriormente, por 8-3, com a Croácia.

Cumpridas as seis jornadas no Pavilhão Multiúsos de Paredes, a Espanha e a Polónia somaram 13 pontos cada, mais um do que a Croácia (12) e dois do que a Ucrânia (11). Portugal foi quinto, com cinco pontos, seguido da Turquia, com três, e da Eslováquia, com apenas um.

A primeira etapa do Europeu, prevista para Hamburgo, na Alemanha, foi adiada devido à pandemia de covid-19, o mesmo sucedendo com a terceira, em Nicósia, Chipre, que também aguarda reagendamento.