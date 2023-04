Portugal esmaga Suíça e pode estar a um empate do título europeu de sub-23

Seleção Nacional venceu por 7-1 na quarta jornada do Campeonato da Europa que decorre em Paredes e vai decidir o título com a Espanha

A Seleção Nacional de Sub-23 bateu a Suíça por 7-1, na quarta jornada do Campeonato da Europa do escalão, que decorre em Paredes, manteve a liderança e poderá partir em vantagem para o último encontro, a realizar frente à Espanha.

Depois dos 15-1 à Inglaterra e 7-0 à Itália, o triunfo por 7-1 deixou a equipa de Renato Garrido com um total de 29 golos marcados e 2 sofridos, número difícil de ultrapassar pela Espanha, embora esta ainda jogue hoje com a equipa mais débil do campeonato, a Inglaterra.

Os espanhóis, que têm 11 golos marcados e 4 sofridos, precisam de vencer por uma diferença igual ou superior a 20 golos para tirar Portugal do primeiro lugar. Não o conseguindo, a Seleção Nacional será campeã se este sábado, a partir das 18h00, tiver uma vitória ou um empate frente aos espanhóis.

Frente à Suíça, Portugal demorou mais de sete minutos para abrir o marcador, por João Silva, viu o rival empatar pouco depois e só Diogo Abreu e Zé Miranda deram algum conforto, com o 3-1 ao intervalo.

O segundo tempo foi novo festival de golos, com Zé Miranda a bisar e Bernardo Ramalho, Diogo Barata e Tiago Sanches a também marcarem.