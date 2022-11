Portugal empata com Espanha no Mundial de Sub-19

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Primeira parte de sonho frente aos campeões mundiais não teve sequência e os dois candidatos ficaram igualados a 3-3

A Seleção Nacional de sub-19 empatou a 3-3 com a Espanha no primeiro grande teste do Mundial que decorre em San Juan, na Argentina.

Depois dos 23-0 sobre os EUA, a equipa portuguesa fez uma primeira parte de sonho, com Vítor "Viti" Oliveira a assistir Tiago Sanches aos 4', para um minuto depois recuperar a bola e fazer o 2-0 em jogada individual.

Aos 21" foi Diogo Rodrigues a assistir Filipe Martins para o 3-0. Portugal estava seguro na defesa, cometendo poucas faltas, e era mais rápido sobra a bola quando atacava.

Os espanhóis, campeões mundiais, aumentaram a intensidade no segundo tempo, o jogo mudou por completo e dois golos de Saavedra e um de Cervera fizeram o empate, a oito minutos do final. As equipas ainda fizeram um desempate por penáltis, que os portugueses venceram por 2-0.

Para Kiko Fernandes, que defendeu a baliza nacional, foi "um jogo incrível, no melhor pavilhão do mundo". "Jogar aqui é uma sensação incrível e vamos jogo a jogo até à final, que é para ganhar. A nossa estrela foi a equipa, que esteve sempre unida", completou o guarda-redes.

Portugal defronta esta terça-feira a Grã-Bretanha (19h00) e quinta-feira encerra a fase de grupos frente à Colômbia (19h00). Os dois primeiros passam às meias-finais.