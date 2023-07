Portugal e Itália na final da Golden Cat de hóquei em patins

Este é um torneio de preparação para o Europeu.

Portugal disputa no domingo com a Itália a final do torneio Golden Cat de hóquei em patins, em Espanha, numa partida que reedita o jogo deste sábado da terceira jornada, que a seleção lusa perdeu por 4-2.

Após se ter estreado em Voltregà com uma goleada na sexta-feira frente à seleção da Catalunha, por 9-3, e hoje de manhã ter assegurado a presença na final ao vencer a França, por 4-2, Portugal perdeu na terceira jornada com a Itália, por 4-2.

Portugal esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Nuno Santos (1-0) e Henrique Magalhães (2-1), mas a Itália empatou por duas vezes, por Checco Compagno (1-1) e Davide Gavioli (2-2), e passou para a frente no derradeiro minuto por Andrea Malagoli (3-2) e Giulio Cocco (4-2).

De manhã, a seleção portuguesa venceu por 4-2 a França, que na primeira jornada tinha perdido com a Itália, por 2-1, depois de estar em desvantagem no marcador (1-0), com golos de João Rodrigues (2), Hélder Nunes e Rafa (1-1, ao intervalo).

A Itália terminou invicta a primeira fase do torneio, inserido na preparação para o Europeu'2023, com nove pontos, contando por vitórias os três jogos realizados, tendo Portugal ficado na segunda posição, com seis. Os dois primeiros classificados disputam no domingo a final (12:00).

A França e a seleção da Catalunha vão disputar o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares (09h45). O torneio está a decorrer no pavilhão Victorià Oliveras de la Riva, em San Hipólito de Voltregà, em Barcelona.