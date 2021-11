Portugal derrotado pela França: "Tínhamos de sair do que era o nosso registo habitual"

Declarações após o jogo França-Portugal, que terminou com a vitória dos franceses, por 5-3, da segunda jornada do Europeu de hóquei em patins, em Paredes

Renato Garrido (selecionador de Portugal): "Entrámos mal no jogo e os dois golos de desvantagem obrigaram-nos a arriscar mais. Criámos várias oportunidades, e a França conseguiu marcar as que criou. Além da eficácia, faltou-nos mais intensidade defensiva. Hoje já era uma final, que tínhamos de vencer, e amanhã [quarta-feira] teremos outra, se calhar ainda mais decisiva. Temos de abordar os inícios de jogo de uma forma diferente, melhorando esse particular, e entrar fortes".

Jorge Silva (jogador de Portugal): "Com a evolução [negativa] do resultado, tínhamos de sair do que era o nosso registo habitual. A França tinha a sua estratégia, que foi muito bem conseguida, e não tivemos capacidade de a ultrapassar. Foi a última oportunidade de falhar, amanhã [quarta-feira] temos uma final. A diferença física é de uma equipa que parte na frente no resultado. Parabéns à França, que fez a sua parte. Tentámos contrariar, mas não conseguimos".

Fabien Savreux (selecionador da França): "Foi um resultado muito positivo, mas amanhã [quarta-feira] temos outra partida, se calhar não tão forte como contra Portugal e Itália, e temos de ganhar. Jogámos bem contra um adversário forte e fizemos uma partida magnífica. A França será sempre um outsider".