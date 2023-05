Portugal com seis equipas rumo à nona vitória na Champions de hóquei

Redação com Lusa

Estreia do formato de final a 8 na Liga dos Campeões será e Viana do Castelo, de 4 a 7 de maio.

Portugal vai participar com seis equipas na estreia do formato de final a 8 na Liga dos Campeões de hóquei em patins, cuja 57.ª edição vai decorrer entre 4 e 7 de maio, em Viana do Castelo.

Depois de na época passada um diferendo entre os principais clubes europeus e a Federação europeia ter afetado a Liga Europeia, a prova ficou privada de algumas das equipas históricas, como as portuguesas Sporting, FC Porto, Benfica, Oliveirense e Óquei de Barcelos, as espanholas Barcelona, Noia, Liceo da Corunha e Réus ou os italianos do Forte dei Marmi.

Alegando desacordo com o formato da prova, cuja edição de 2021/22 foi decidida em final a quatro, disputada em Torres Novas, estes clubes afastaram-se e deixaram caminho aberto para que uma equipa de 'segunda linha' arrebatasse o troféu, neste caso os italianos do Trissino, que bateram na final os portugueses do Valongo.

Resolvido o diferendo, a competição volta a contar este ano com os tubarões portugueses, tendo Portugal apurado para esta fase decisiva seis equipas, as cinco crónicas, mais o Valongo, contra apenas uma espanhola, o Barcelona, e uma italiana, o campeão em título Trissino.

Portugal tem desta forma uma boa oportunidade para que uma sua equipa venha a conquistar o principal troféu europeu de hóquei em patins, sendo de destacar nos quartos de final os dois embates entre equipas lusas, com o Benfica, vencedor do seu grupo, a defrontar o FC Porto, segundo do seu, e o Sporting a medir forças com o Valongo, finalista da última edição.

Claro dominador no palmarés, com 22 títulos conquistados, o Barcelona vai tentar contrariar a maioria lusa, iniciando a sua participação frente ao Óquei de Barcelos, enquanto a outra equipa intrusa, o Trissino, inicia a defesa do título diante da Oliveirense.

Nas meias-finais, dragões ou águias bater-se-ão com Óquei ou Barcelona, enquanto o Trissino ou a Oliveirense enfrentam o Valongo ou o Sporting.

A final, que poderá ser a quinta 100% lusa, depois dos embates Benfica-FC Porto (2012/13), Benfica-Oliveirense (2015/16) e Sporting-FC Porto (2018/19 e 2020/21), está marcada para domingo, pelas 15h00.

Entre os clubes portugueses, o Sporting foi o que conquistou mais títulos, num total de três (1976/77, 2018/19 e 2020/21), contra dois de FC Porto (1985/86 e 1989/90) e Benfica (2012/13 e 2015/16) e um de Óquei de Barcelos (1990/91).