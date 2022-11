Portugal cede a reviravolta da Espanha no Mundial feminino

As portuguesas ainda estiveram a vencerem por 2-0, mas não conseguiram segurar a vantagem perante as tricampeãs mundiais

As portuguesas ainda estiveram a vencerem por 2-0, mas não conseguiram segurar a vantagem perante as tricampeãs mundiais

Depois de vencer na jornada inaugural, Portugal perdeu por 3-2 com a Espanha, na segunda ronda do Campeonato do Mundo feminino de hóquei em patins, que se realiza em San Juan, na Argentina.

As portuguesas ainda estiveram a vencerem por 2-0, mas não conseguiram segurar a vantagem perante as tricampeãs mundiais em título e recordistas em títulos da competição (sete).

Com golos de Sofia Moncóvio, aos quatro minutos, e de Marlene Sousa, aos 22, a seleção portuguesa conseguiu surpreender e foi para o intervalo com uma vantagem confortável, que permitiu "sonhar" para o segundo tempo.

No entanto, as espanholas reorganizaram-se e assinaram a reviravolta. Em seis minutos, Sara Roces e Aina Florenza, por duas vezes, fizeram os golos que deram a vitória à Espanha.

A Espanha lidera isolada o Grupo A, com mais três pontos do que Portugal e Chile, que goleou a França, em último, por 9-1.