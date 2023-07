Portugal antes do Europeu de hóquei: "As sensações não podiam ser melhores"

Declarações do selecionador Renato Garrido antes da prova que se disputa entre os dias 17 e 22 de julho.

O selecionador português de hóquei em patins, Renato Garrido, confessou esta quinta-feira que parte para o Euro'2023 com sensações muito positivas e garante que a seleção está preparadíssima para a competição.

"Fizemos um estágio bastante positivo, sentimos que a equipa está bem e as sensações não podiam ser melhores. Houve um empenho muito grande de todos. A condição física é excelente e não há nada a apontar em termos clínicos, por isso diria que estamos preparadíssimos para o Europeu", afirmou Renato Garrido, em declarações às plataformas da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

Desafiado a deixar uma mensagem aos adeptos portugueses, o selecionador nacional fez um apelo a que "acreditem na equipa e que se identifiquem com ela", prometendo que esta tudo fará para que se sintam honrados com a prestações da seleção.

Por sua vez, o sub-capitão da seleção, o portista Hélder Nunes destacou a importância do estágio que Portugal está a realizar no Luso, Mealhada, antes de rumar a Noya e mostrou-se otimista em relação à participação lusa no Europeu. "Temos a dose de confiança certa para encarar o Europeu como deve ser encarado: para ganhar. Queremos ser a equipa que esteve no Mundial e não a do Europeu de Paredes e este estágio meteu-nos num bom caminho para isso", disse Hélder Nunes.

Mais do que palavras, o internacional português quer demonstrar no recinto de jogo o bom momento que a seleção atravessa: "Falta materializar isso em golos, em jogo bonito e isso inclui ganhar desde o primeiro dia para estarmos no jogo que queremos estar, na final, e para sermos campeões".

O Campeonato da Europa de 2023 disputa-se entre os dias 17 e 22 de julho em Sant Sadurni d" Anoia, na Catalunha, em Espanha, e a seleção portuguesa faz parte do grupo A, que inclui os favoritos Portugal, Espanha, Itália e França, enquanto no B competem Suíça, Alemanha, Inglaterra e Andorra.

O primeiro classificado de cada grupo joga com o quarto do outro grupo, enquanto os segundos defrontam os terceiros, nos quartos de final.

A seleção portuguesa estreia-se na segunda-feira frente à Itália, seguindo-se a Espanha, na terça, e a França, na quarta.