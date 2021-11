Portugal abre Europeu com vitória robusta diante da Alemanha

Entrada forte de Portugal no Europeu de hóquei em patins que decorre em Paredes

A Seleção Nacional abriu o Campeonato da Europa de hóquei em patins, que se está a realizar em Paredes, com uma goleada sobre a Alemanha, por 10-0.

Gonçalves Alves (dois), Telmo Pinto (dois), Jorge Silva (dois), Henrique Magalhães (um), Diogo Rafael (um), João Rodrigues (um) e Rafa (um) assinaram os golos de Portugal, que esta terça-feira entra no ciclo mais difícil da prova, defrontando França, Itália e Espanha, consecutivamente.

Esta terça-feira, a formação portuguesa mede forças com os franceses, que bateram a Itália por 5-8.

As primeiras equipa a entrar em rinque foram a seleção italiana e a francesa, que protagonizaram o momento surpreendente do dia. A França entrou melhor, com uma boa prestação de Roberto Di Benedetto, que marcou quatro dos oito golos apontados pela sua equipa. A Itália sentiu grandes dificuldades em contrariar a supremacia dos adversários e, ao intervalo, perdia por 4-5.

A superioridade francesa manteve-se ao longo da segunda parte, bem como a inspiração de Roberto Di Benedeto. Os outros marcadores da formação gaulesa foram Carlo Di Benedetto (3), jogador do FC Porto, e Erwan Debrouver.

Os italianos defrontam esta terça-feira a Espanha, às 15:30.

Os espanhóis defrontaram a seleção de Andorra e, sem surpresas, golearam, sem resposta, por 11-0. Os marcadores de serviço foram Ignacio Alabart (2), Pau Bargalló (2), Ferran Font (2), jogador do Sporting, Sergi Panadero, Marc Grau, Toni Pérez, do Sporting e Sergi Aragonés (2), do Benfica.

Numa prova apenas com seis seleções, os dois primeiros do grupo discutem o título europeu no sábado.