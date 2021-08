Polémica no hóquei: HC Braga processa Sporting pela contratação de João Almeida

Clube minhoto garante que tem contrato com o jogador e vai avançar com "todos os procedimentos legais."

O Hóquei Clube de Braga considera que João Almeida, apresentado como reforço do hóquei em patins do Sporting, tem contrato com o clube e assegura esta quarta-feira, em comunicado, que vai "avançar com todos os procedimentos legais".

Em causa está o facto de o hoquista João Almeida, de 26 anos, ter sido apresentado a 7 de julho como reforço do Hóquei Clube de Braga e, posteriormente, a 2 de agosto, pelo campeão nacional e europeu Sporting, proveniente da Oliveirense.

"De facto, ainda antes de 7 de julho, o compromisso entre o jogador e o Hóquei Clube de Braga estava já firmado, tendo havido lugar à assinatura de documentação e formalização desse compromisso, com o pagamento dum montante pecuniário", refere em comunicado o clube minhoto.

O HC Braga considera que João Almeida se encontra "vinculado a esse compromisso", pelo que é "jogador do clube para a época 2021/22", e afirma que "existem evidências documentais e registos junto de terceiros que o sustentam".

O clube refere que tentou "não alimentar polémicas, em prol da relação de total cordialidade" que mantém até à data com o Sporting e "tentou resolver este problema, que não causou e de que é vítima pelos prejuízos sofridos até agora, de forma pacífica e não litigiosa".

O HC Braga refere no comunicado que, "oportunamente, tomou certas iniciativas que achou por bem tomar, mas que, infelizmente, não tiveram recetividade das restantes partes".

"Terminou assim o silêncio que resolvemos, em boa hora até agora, manter sobre este assunto, de forma a dar oportunidade ao João Almeida e ao Sporting de tratar da desvinculação do jogador ao Hóquei Clube de Braga", acrescenta o comunicado.

O clube minhoto refere que essa oportunidade não foi aproveitada nem pelo jogador nem pelo Sporting, pelo que o passo seguinte é o de "fazer valer os direitos e compensar os prejuízos financeiros e desportivos que estas atitudes impensadas acarretaram".

"Instruímos assim os nossos serviços jurídicos para avançar com todos os procedimentos legais necessários ao atingimento desses dois objetivos", aponta ainda a nota, assinada pela direção.

A agência Lusa questionou o Sporting sobre a situação de João Almeida, mas o clube de Alvalade disse que, para já, não reagiria oficialmente.