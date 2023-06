Poka e Edu Lamas deixam a equipa de hóquei em patins do Benfica

Defesa/médio português rescindiu contrato com as águias, enquanto o espanhol terminou a ligação à Luz.

A equipa de hóquei em patins do Benfica anunciou esta sexta-feira as saídas de Poka e Edu Lamas.

"O SL Benfica agradece o contributo dos dois atletas durante o período em que integraram o plantel principal da equipa masculina de hóquei em patins e que culminou na conquista do Campeonato Nacional, deixando votos de sucesso para as suas carreiras desportivas", pode ler-se na nota publicada pelo clube.

O defesa/médio internacional português, de 34 anos, rescindiu contrato com as águias, fechando uma etapa de duas épocas que se seguiu a passagens pelo FC Porto, Valongo, Sporting, Oliveirense e Gulpilhares. Em 2022/23, marcou oito golos em 34 jogos.

Já o espanhol, de 32 anos, que tem sido apontado ao FC Porto, chegou ao fim de uma ligação de quatro temporadas nos encarnados, tendo registado 11 golos em 29 partidas na última época. Na carreira, também representou os compatriotas Liceo, Barcelona e Cerceda.