Pleno português: seis equipas na final a oito da Liga dos Campeões

FC Porto perde primeiro lugar em Itália frente ao Trissino e vai agora encontrar o Benfica nos quartos de final

A última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, Óquei de Barcelos e Sporting sabiam que bastava um empate para se apurarem para a final a oito da Liga dos Campeões, que se vai disputar em maio, em Viana do Castelo.

Talvez por isso, o jogo de ontem nada teve que ver com o que ocorreu em março, para o Campeonato Placard, que terminou empatado (5-5), naquele que foi um hino à modalidade. A estas duas equipas, refira-se, juntaram-se Oliveirense, Valongo, e FC Porto e Benfica, que já entraram em rinque qualificados

O Óquei de Barcelos empatou em casa com o Sporting (2-2), passando assim as duas equipas, deixando pelo caminho o Reus no Grupo D. Os leões.

O Benfica, no grupo A, já estava apurado no primeiro lugar, tendo empatado com o Calafell (2-2). A Oliveirense também segue, depois de vencer ao Liceo da Corunha, por 3-2.



No Grupo B, o FC Porto perdeu com os italianos do Trissino, por 6-2, e terminam no segundo posto, e vão, por isso, encontrar o Benfica na Final-8.



No Grupo C, passam o Valongo que venceu o Lodi, por 2-1, e avança e vai jogar contra o Sporting.