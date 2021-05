Play-off: Vem aí as meias-finais, veja o que dizem os protagonistas

O primeiro jogo das meias-finais do play-off (à melhor de cinco) disputa-se este sábado: FC Porto-Benfica (12h00), Sporting-Barcelos (15h00).

Depois de o FC Porto, campeão em título, ter eliminado a Juventude de Viana nos quartos de final (à melhor de três) do play-off, em apenas dois encontros, e de o Benfica ter precisado de três partidas para afastar a Oliveirense, os dois rivais encontram-se nas meias-finais (à melhor de cinco). Os dois primeiros jogos realizam-se no Dragão Arena.

A segunda meia-final coloca frente a frente Sporting e Barcelos, com os dois primeiros encontros a disputarem-se em Alvalade. Os leões, recorde-se, eliminaram, nos quartos de final, o Valongo e o Barcelos bateu o Tomar.

Sublinhe-se que Benfica (não é campeã desde 2015/16) e FC Porto são os mais vitoriosos, com 23 campeonatos conquistados. O Sporting foi oito vezes campeão (último em 2017/18) e o Barcelos três (último em 2000/01).

Veja o que dizem os protagonistas na antevisão das meias-finais:

Rafa (jogador do FC Porto)

"Temos a vantagem de jogar a negra em casa, se for necessário, e isso vem do bem trabalho que fizemos durante a fase regular, por isso encaramos esta eliminatória com otimismo. Sabemos que vão ser jogos muito complicados, mas o que nos interessa é chegar ao terceiro, ao quarto ou ao quinto jogo com a passagem assegurada e jogar a final do campeonato. O Benfica é uma grande equipa. Para além de estar nas quatro melhores equipas portuguesas esta época, também está nas quatro melhores europeias. À medida que vamos chegando mais perto da final, os jogos vão subir de exigência."

Pedro Henriques (jogador do Benfica)

"O FC Porto é uma equipa fortíssima, dispensa apresentações. O Benfica apresentará o mesmo compromisso, o mesmo trabalho e a mesma seriedade. Sabemos que não temos o fator casa, mas no play-off tudo pode acontecer, como se viu agora com a Oliveirense. A nossa equipa já demonstrou que gosta destes momentos, foi clara a união que se viu nestes jogos com a Oliveirense, mesmo no jogo em que o resultado não foi favorável. Vamos agora com o mesmo objetivo de ganhar."

Toni Pérez (jogador do Sporting)

"As meias-finais são sempre muito complicadas, mas como ficámos à frente do Barcelos na primeira fase do campeonato temos a vantagem de jogar os dois primeiros jogos em nossa casa e isso é importante. Esse fator é sempre relevante, só lamentamos não ter os nossos adeptos connosco, mas jogamos na nossa casa, no nosso rinque, e queremos entrar a vencer. Estamos muito focados nos nossos objetivos. Vimos de jogos importantes e muito bem conseguidos. É verdade que todas as partidas são diferentes, mas sabemos que devemos estar muito focados naquilo que temos de fazer porque nesta altura só defrontamos adversários muito fortes. Temos de estar bem para vencer."

Rui Neto (treinador do Barcelos)

"Vai ser uma meia-final longa com jogos extremamente difíceis entre duas equipas que se conhecem bem. Estamos focados no objetivo de chegar à final. Vamos ter de vencer um jogo fora, mas vamos jogo a jogo. Estou satisfeito por estar nas meias-finais, o que não era fácil. É mérito do projeto e ambição da direção que não os falta com nada, dos atletas, departamento médico, de todos, somos todos responsáveis por estar aqui, mas queremos mais. Quanto aos adeptos, estou muito grato e contente pelo apoio deles e tenho imensa pena de não poder ter o pavilhão completamente cheio; seria uma mais-valia e de uma beleza enorme. Continuem a acreditar em nós e estejam connosco nos momentos bons e menos bons."