"Pinto da Costa? Uns minutos antes, fiquei a um milímetro de rachar a cabeça"

ENTREVISTA, PARTE I - Antes de assinar com Pinto da Costa, Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, quase rachou a cabeça, ao tropeçar numas escadas, recordando esse episódio como a anedota que marcou o início de um empolgante projeto que se estende até 2027.

Deixou o País Basco aos 15 anos, para, aos 18, já jogar no Reus e treinar a formação. Chegou há 18 meses ao FC Porto, após grande sucesso como selecionador de Espanha (títulos mundiais e europeus masculinos e femininos) e, na sala VIP do Dragão Arena, conversou com O JOGO. Para além de afável, Ricardo Ares Lozano é um visionário.