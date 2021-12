Pinto da Costa recebe Taça Intercontinental no museu: "Ficaram na história"

Equipa de hóquei em patins entregou a Taça Intercontinental no museu do clube e recebeu palavras de agradecimento de Pinto da Costa.

A Taça intercontinental, conquistada pela equipa de hóquei em patins do FC Porto, no passado domingo, em Alvalade, frente ao Sporting, foi entregue no museu do clube ao presidente Pinto da Costa.

O dirigente deixou uma "palavra de agradecimento" aos jogadores, destacando o trabalho do responsável pelo hóquei em patins portista Eurico Pinto, que, considerou, dar "sequência a uma dinastia" da qual Pinto da Costa fez parte em 1962 e revelou que a contratação de Ricardo Ares "foi quase que uma bênção".



"Era um título que faltava ao FC Porto, há muito lutávamos por ele e, com brilhantismo, na casa do adversário, conseguimos consumar este desejo de todos e trazer a Taça para o museu", afirmou Pinto da Costa, acrescentando: "Como adepto e presidente, qualquer vitória me enche de alegria, mas compreenderão que, para mim, o hóquei é especial porque o primeiro cargo que ocupei no FC Porto foi na secção do hóquei em 1962, ainda nenhum de vocês era nascido."

"Tenho um carinho muito especial por esta modalidade em que me iniciei na minha atividade desportiva, tive a oportunidade de assistir à assinatura de contrato do Ricardo Ares, foi quase que uma bênção porque naquele momento fizemos um desejo que era conquistar esta Taça, e realmente esta Taça está aqui, um bocadinho empenada, mas vai ficar direita, sinal de que os festejos foram muitos pela forma como todos viveram esta vitória", adiantou ainda o dirigente, concluindo: "Foram magníficos e conseguiram, em casa do adversário, trazer o troféu que tanto queriam. Em nome do FC Porto, quero dizer-vos que vocês ficaram na história do clube, foi a primeira vez que conquistamos este título."