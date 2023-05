Pinto da Costa recebe campeões europeus de hóquei em patins: "Se dúvidas houvesse..."

Equipa de hóquei em patins do FC Porto entregou esta terça-feira no Museu o troféu de vencedor da Champions, título alcançado no passado fim de semana, após uma final com o Valongo.

A vitória: "Caros campeões: não havia melhor dia para o Museu do FC Porto ser enriquecido com esse troféu do que o Dia da Europa. Demorou 33 anos a voltarmos a conquistá-lo, mas foi com toda a justiça numa final brilhante, depois de termos eliminado Benfica e Barcelona. Fomos a melhor equipa e vencemos com toda a justiça."

Carinho especial e Ilídio Pinto: "Em 1962, creio que ainda nenhum de vós existia, tomei pela primeira vez posse de um lugar de dirigente do FC Porto na secção de hóquei em patins. Isso leva, naturalmente, a que todos percebam o carinho que tenho por esta secção. Em 1982, quando assumi a presidência do FC Porto, tive a honra e prazer de poder contar como responsável de hóquei um grande portista e um grande homem, que foi o nosso querido amigo Ilídio Pinto. As minhas primeiras palavras têm de ser para todos os que contribuíram para que pudéssemos chegar aqui e de forma especial para o nosso querido Ilídio Pinto, obreiro durante muitos anos dos sucessos internacionais que tivemos no FC Porto. 41 anos depois, é um prazer enorme ter ao meu lado como dirigente da secção o Eurico Pinto, meu amigo e filho do nosso Ilídio. As minhas primeiras palavras são para te agradecer e à tua família, que sempre colaborou contigo e o teu pai. Espero que continuem com este amor ao FC Porto, à secção e a ser parte importantíssima dessas vitórias."

Ricardo Ares: "Ao Ricardo [Ares], uma palavra especial: tirando o futebol, penso que foi a única vez que estive presente numa assinatura de contrato. Lembro-me de dizer que tinha a certeza que tínhamos acertado. Se dúvidas houvesse, a confirmação das minhas palavras está aqui ao meu lado. Parabéns, que ganhe muitas mais e que continue muitos anos, porque foi recebido como um verdadeiro dragão."

Mensagem ao plantel: "Ao nosso capitão, que envolveu todos no mesmo espírito e no objetivo de vencer esta taça, duas palavras: reconhecimento, porque engrandeceram a história do FC Porto e esta taça veio enriquecer muito o Museu do FC Porto. Desejo-vos as maiores felicidades nas vossas vidas e carreiras. Lembrem-se sempre: no dia da Europa, vocês ficaram na história do FC Porto como campeões europeus de hóquei em patins. Um grande abraço e as maiores felicidades pessoais e desportivas."