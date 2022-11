Pinto da Costa e a renovação de Ricardo Ares: "Depois de uma breve conversa..."

Presidente do FC Porto satisfeito com a renovação de contrato com Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins.

O treinador espanhol Ricardo Ares prolongou contrato com o FC Porto até 2027, após ter juntado na sua temporada de estreia a dobradinha à inédita conquista da Taça Intercontinental de hóquei em patins, comunicaram esta terça-feira os dragões.

"Fico muito feliz por ter renovado este contrato, pois há um ano tive a oportunidade de assinar no Dragão Arena o primeiro contrato do Ricardo com o FC Porto. Depois de uma breve conversa, fiquei com duas certezas: uma é de que íamos ter êxito e outra é de que não seria a última vez que íamos estar a assinar contrato", partilhou Jorge Nuno Pinto da Costa, deixando um "carinho especial" por uma "modalidade vencedora".

Os dragões, que perderam em 2022/23 a Supertaça António Livramento para o Benfica (2-4), chegaram à paragem do campeonato para o Mundial'2022 inseridos no quarteto de líderes, após cinco jornadas, com os mesmos 12 pontos de águias (quatro encontros), Sporting (cinco) e Óquei de Barcelos (quatro), resultantes de quatro êxitos e um desaire.

"É a mesma noção que tenho hoje, porque acho que entre o Ricardo Ares e o FC Porto houve uma simbiose tão grande que estamos com o treinador ideal e que o Ricardo está no clube ideal para ele", finalizou o presidente acerca do sucessor do também espanhol Guillem Cabestany, que esteve seis épocas no clube e rumou à seleção roja em 2021.