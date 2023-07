Pedro Henriques após o Portugal-França: "Mais bolas paradas do que é normal..."

Declarações do guarda-redes Pedro Henriques na zona de entrevistas rápidas após o jogo Portugal-França (5-2), das meias-finais do Campeonato da Europa de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Tínhamos o objetivo de chegar à final e já lá estamos, fazendo um trabalho digno em representar esta camisola."

Bolas paradas: "A França merece todo o nosso maior respeito. Esta mesma França eliminou a Espanha nos quartos de final do último Mundial. Hoje, penso que fez um bom jogo, com mais bolas paradas do que é normal, mas superámos com o coletivo."

Final: "Espero que amanhã [sábado] seja assim também. Agora, vamos descansar e preparar o jogo da melhor forma possível, e conseguir a melhor de versão de Portugal para conquistar mais um Campeonato da Europa".