Pedro Alegria após jogo com Turquel: "O Benfica é isto"

O treinador-adjunto da equipa de hóquei em patins feminina do Benfica falou no final do encontro das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Turquel

Sucesso: "A chave do sucesso é, acima de tudo, o trabalho que esta equipa desenvolve durante o ano. O nosso trabalho começa em agosto com um objetivo bem traçado, que passa por estar nas finais. A mentalidade do Paulo Almeida está bem transmitida nesta equipa, de que as finais são para se ganhar. O Benfica é isto, os sócios são isto, agradecemos por hoje terem-nos apoiado incondicionalmente.

Adversário da final: "É indiferente, para ser o mais sincero. O nosso foco está bem traçado. Queremos muito ganhar esta Taça, fazer a dobradinha. As nossas atletas - não me canso de dizer - foram brilhantes e estamos a um passo de ir descansar, que bem merecemos".