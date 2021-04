Paulo Pereira quer levar a Oliveirense ao primeiro título: "Vai ser decidido em pormenores"

Treinador da Oliveirense diz que as ove equipas em prova são todas candidatas a passar à final-four da Liga Europeia.

Paulo Pereira, treinador da Oliveirense, na antevisão à fase de grupos da Liga Europeu não escondeu a ambição, mas sublinhou o grau de dificuldade da prova, que se disputa no Luso.

A Oliveirense, que procura o primeiro título europeu, entra em campo no sábado, às 15h00, para defrontar o Reus, oito vezes campeão.

À final-four passam os primeiros classificados de cada grupo (3) e o melhor segundo.

Expectativas:

"Vamos com as expectativas máximas. Estamos num grupo fortíssimo, todas as nove equipas são muito fortes. Temos que vencer o primeiro jogo para podermos: aspirar à final-four. Depois vamos defrontar o campeão em título que é o Sporting. São dois jogos muito difíceis e vamos ter que estar no nosso máximo para passarmos às meias-finais. Qualquer equipa que nos calhasse ia ser extremamente difícil mas a equipa está a trabalhar bem para encararmos esta prova da melhor maneira e isso passa por chegarmos lá nas máximas das forças e passarmos às meias-finais."

Ausência de Raul Marín (Réus):

"O Raúl Marín é uma pedra fundamental na equipa do Réus mas se calhar vão utilizar outras armas e podem ter um coletivo ainda mais forte. Sabemos que mesmo assim o Réus é uma equipa muita forte e tem o melhor marcador da OK Liga. Com ou sem Raul vai ser um jogo muito difícil para nós."

Jogo com o Sporting:

"A primeira derrota do Sporting esta época foi com a Oliveirense: são duas equipas que se encaixam muito bem. Vai ser um jogo decidido nos pormenores e espero que sejamos nós a ter mais sorte nos pormenores."

Níveis físicos e psicológicos:

"Fisicamente a equipa está no máximo e estão todos preparados para dar o seu contributo e psicologicamente também queremos muito passar à Final 4 e é isso que vamos transportar para os dois jogos."

Probabilidades da Oliveirense passar e o favorito:

"O favorito são as nove equipas, porque são nove equipas muito fortes e qualquer uma delas tem a ambição e aspiração de passar. Posso garantir que vai ser decidido ao mínimo pormenor e vão ser jogos muito equilibrados. O nosso principal objetivo é passar no primeiro lugar e por isso estamos muito focados no primeiro jogo que é com o Réus e não pensamos no jogo com o Sporting. Se ganharmos esse jogo - já sabemos o primeiro resultado do Réus com o Sporting e já tiramos vantagem de saber esse resultado - já partimos com alguma vantagem para o segundo jogo. Vai ser decidido em pormenores, porque são nove equipas fortíssimas e que querem passar à final-four e vai ser um espetáculo para o hóquei em patins. "

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 13h00

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00