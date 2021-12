Paulo Pereira: "Nunca vi o FC Porto fazer uma gestão como a de hoje"

Treinador da Oliveirense analisou o jogo que acabou com a invencibilidade da equipa de Oliveira de Azeméis.

Jogo: "Já sabíamos que o jogo ia ser extremamente difícil. O FC Porto entrou forte no início da primeira e segunda parte. Aquele cartão azul mexeu com a equipa. Num minuto ou dois de desconcentração, o FC Porto colocou-se a ganhar por 3-0, sem justificar o resultado."

Desvantagem de 3-0: "Fizemos uma primeira parte fantástica, em que as melhores oportunidades de golo foram nossas. Não é para qualquer um estar a perder por 3-0 na pista do FC Porto e fazer o 3-2, ter oportunidades para o 3-3; tivemos uma bola parada e uma situação de um contra o guarda-redes. Não conseguimos, mas estou satisfeito com os meus atletas."

Resultado: "Mostrámos porque é que estamos neste lugar que ocupamos. O resultado não anula o trabalho feito até agora. É continuar com esta dedicação. É este o nosso caminho, é este o futuro que queremos para a Oliveirense. Estamos na luta. Parabéns aos meus jogadores e ao FC Porto que foi mais eficaz. Vejo muitos jogos do FC Porto e nunca vi o FC Porto a fazer uma gestão como a de hoje; é sinal que respeita muito a Oliveirense."