Paulo Pereira: ""Equipa mostrou capacidade para ir atrás do resultado"

Treinador da Oliveirense mostrou-se satisfeito com o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europeia.

Análise ao jogo: "Mais uma vez entrámos ansiosos no jogo, cometemos erros que se pagam aros e o Sporting aproveitou. Não podíamos deixar o Sporting na frente, porque é uma equipa muito intensa e com posse de bola. Tivemos de andar atrás do prejuízo. Estivemos pouco tempo na frente e na parte final do jogo tivemos de jogar com o resultado. Este servia às duas equipas e ambas tentaram fazer posses de bola longas."

Empate: "O Sporting teve duas vantagens de dois golos e tivemos de arregaçar as mangas. Tivemos de ir buscar o resultado e pusemo-nos a jeito para sofrer golos, mas esta equipa mostrou que tem capacidade para ir atrás do resultado, especialmente num jogo que dava acesso à final-four da Liga Europeia."

Gestão da equipa: "Quem conhece as equipas que eu treino, sabe que gosto de utilizar os oito jogadores de campo e neste jogo tivemos de fazer uma gestão especial, porque o Sporting ia meter intensidade e vinha de um dia de descanso. O nosso cansaço surgir mais rápido do que estávamos à espera, os jogadores queixaram-se do calor, e aos seis minutos já estava a trocar."

Mensagem: "Quero agradecer à Oliveirense e à claque pelos vídeos motivacionais que nos enviaram antes do primeiro jogo".