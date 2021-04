Paulo Pereira e o triunfo frente ao Reus: "Dá outra imagem a esta equipa"

Treinador da Oliveirense mostrou-se satisfeito com o primeiro lugar no Grupo B da Liga Europeia, mas as decisões finais serão com o Sporting, já este domingo (17h00) e o técnico espera dificuldades.

Análise ao jogo: "Entrámos ansiosos na parte inicial, mas vi os jogos da primeira jornadas e todas as equipas entraram assim nos jogos, o que é normal. Sofremos um golo e isso criou ainda mais ansiedade, mas a nossa qualidade e experiência sobressaíram. Rodámos a equipa e mantivemos a intensidade frente a uma equipa com menos rotação de equipa, já com um jogo em cima e isso refletiu-se."

Jogo com Sporting: "Se um empate chega? Nenhuma equipa joga para empatar. Vamos entrar para ganhar. Vamos defrontar um adversário muito forte, campeão europeu em título, que nos vai criar muitas dificuldades como criou o Reus. Contra o Sporting queremos fazer igual ou melhor."

Resultado na Liga Europeia e o quinto lugar no campeonato: "Dá outra imagem a esta equipa, que em alguns jogos no campeonato não tem conseguido melhor. Conseguir um apuramento para a final-four daria mais moral a esta equipa, era importante para dar motivação para o que resta do campeonato. Esta época, temos tido alguns problemas, com lesões e covid, chegámos a parar um mês, tal como outras equipas, mas no nosso caso foi uma situação que teve reflexos."