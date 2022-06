Paulo Freitas, treinador do Sporting: "Não podemos criar problemas aos árbitros"

Declarações de Paulo Freitas, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Benfica, por 4-2, no terceiro jogo da meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

Análise: "Hoje foi um enorme jogo de hóquei, com duas equipas com enormes executantes dos dois lados. Fomos melhores o jogo todo, onde tivemos um rigor tático fantástico e onde fomos praticamente perfeitos."

Confusão no último jogo: "Tive a oportunidade de falar no meu balneário sobre isso. São situações que lamentamos e que não podemos ter. Falo pela minha equipa, e o que disse aos jogadores é que o nosso foco é apenas o jogo. Aquilo foi um momento de descontrolo de parte a parte. Assumimos a responsabilidade dos atos que aconteceram."

Possibilidade de ficar sem alguns jogadores: "Vamos estar preparados para tudo. Estamos focados e preparados para deixar a pele dentro da pista para conquistar mais uma vitória e seguir em frente na competição. O facto de podermos ficar sem alguns jogadores deixa-nos mais curtos."

Próximo jogo: "Vamos tentar dar a mesma resposta no quarto jogo. Vamos ficar atentos aos pormenores do jogo. Vamos trabalhar para recuperar os jogadores, numa fase adiantada da época e trabalhar do ponto de vista tático. Vamos preocupar-nos apenas em jogar hóquei em patins."

Gonzalo Romero "Nolito": "Gonzalo Romero faz parte de um grupo de jogadores. Ele faz o trabalho dele, da melhor forma possível. Hoje ajudou-nos muito, mas há coisas que temos de melhorar, nomeadamente sob o ponto de vista do controlo emocional."

Não criar problemas aos árbitros: "Temos de ter uma atitude proativa e não podemos criar problemas aos árbitros. Não temos de nos preocupar com árbitros."