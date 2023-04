Paulo Freitas, treinador do Óquei: "Algumas pessoas não merecem sequer ser adeptas do Sporting"

Declarações no final do encontro Sporting-Óquei de Barcelos (3-2), das meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins, disputado em Tomar

Sobre o jogo: "A equipa deixou tudo dentro de pista e veio aqui, claramente, com o objetivo de estar presente na final. Sabíamos que íamos encontrar aqui uma grande equipa e, quando assim é, não há rigorosamente nada a dizer: deixámos tudo lá dentro e o jogo acabou por ser decidido em pormenores. O Sporting acabou por ser mais feliz, porque obviamente tem qualidade para isso. O jogo foi muito disputado, muito claro em função do que eram os nossos objetivos. Era um jogo de final four de Taça, em que as duas equipas queriam ganhar e em que fizeram coisas muito bem feitas e algumas menos bem feitas. A equipa de arbitragem cometeu alguns erros, mas não nos agarramos a isso."

Surpresa: "Tentei na parte final o efeito surpresa e por isso é que trouxe o Dario [Gimenez] a jogo. Claramente não tinha condições para estar na partida. Vai agora ser lentamente integrado, mas é um jogador com características muito vincadas nos lances de bola parada e tentámos surpreender o adversário. O jogo foi decidido em pormenores e saímos daqui muito tristes, mas muito focados para o resto da época."

Adeptos e insultos: "Não tenho memória curta, claramente não cuspo no prato onde comi. [Tenho] Orgulho imenso pelo tempo que passei naquele clube. Mas há algumas pessoas que não podem ser confundidas com a instituição, que não merecem sequer ser adeptas do clube. Na segunda parte, foi uma vergonha completa: fui insultado com todos os palavrões que possam imaginar. Sinceramente não estava à espera."

Video-assistência: "Tudo o que seja para ajudar os árbitros a decidir bem, é sempre bem-vindo. O que se pretende é que os árbitros passem ao lado do jogo. Nós, os intervenientes, também é verdade que às vezes não facilitam a tarefa aos árbitros, porque a adrenalina sobe e coloca-nos alguns problemas na melhor forma de pensar as situações. Mas, as coisas têm de ser aprimoradas e não é no dia anterior à competição que uma coisa destas tem de ser difundida pelos clubes, com uma pequena formação. As coisas têm de ser feitas de forma mais pensada e atempada. Por favor, vamos clarificar melhor as coisas, porque isto tem de ser algo de muito positivo e não pode ser algo de muito confuso".