Declarações do treinador Paulo Freitas após o Sporting-FC Porto (6-5) que acabou com os dragões a conquistarem a Taça Intercontinental

Sobre a arbitragem: "Vejam o jogo no Dragão e vejam o jogo de hoje. Vejam com olhos de ver os últimos 15 segundos desse jogo. Estes dois árbitros são francamente melhores do que os que estiveram no Dragão, mas há coisas..."

Parabéns: "Quero dar os parabéns ao FC Porto pela conquista da Intercontinental. Ficámos a dever a nós próprios a conquista deste troféu. Não fizemos um bom jogo no Dragão, hoje conseguimos ir buscar o resultado, mas depois faltou-nos condição física para manter o ritmo, e o FC Porto acabou por ser uma equipa feliz e eficaz."

Tristeza: "O balneário está muito triste, eu próprio, mas há mais vida. Não vamos ficar agarrados aos insucessos durante muito tempo. Vamos perceber o que correu mal, melhorar o que temos de melhorar e continuar focados na conquista de títulos. O importante agora é descansar e aproveitar este tempo de família. Os sportinguistas devem estar orgulhosos destes jogadores que deram tudo em campo."