Paulo Freitas: "Quando a terceira equipa é protagonista, as coisas descambam"

Declarações de Paulo Freitas, treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, após a derrota (5-3) em casa do Benfica, no quarto jogo da eliminatória da meia-final. Domingo, no Pavilhão João Rocha, quem vencer defronta o FC Porto na final do campeonato.

O jogo: "Duas enormes equipas dentro de pista. Depois aconteceram coisas que não são normais. Hoje é importante que toda a gente valorize o hóquei. A terceira equipa também consegue dar espetáculo, quando se torna protagonista, as coisas descambam e descontrolam-se. Conseguimos controlar o nosso trabalho. É muito complicado. O Benfica teve uma reação fantástica. O ambiente também empolga a equipa adversária e outros atores. Houve seis bolas paradas para o Benfica e uma para o Sporting. Continuamos na luta."

Quinto jogo no domingo (18h30): "Temos de recuperar jogadores, analisar o que fizemos, temos de melhorar. Os jogadores estão fatigados e vão apresentar-se em pista domingo a lutar por cada bola."

Apelo: "Lanço um apelo a todos os adeptos do Sporting para comparecerem em massa no Pavilhão João Rocha. Com a força dos adeptos, os problemas acabam por desaparecer. Vamos querer ganhar o jogo, deixar uma alegria aos nossos adeptos e sair com a sensação de dever cumprido, pese embora saibamos que vamos encontrar um Benfica determinado. Domingo é um jogo de superação e esta equipa tem vindo constantemente a ter momentos de superação".