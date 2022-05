Paulo Freitas: "Penso que o fator casa não vai ser decisivo"

Declarações de Paulo Freitas, treinador do Sporting, após o Sporting-Benfica (2-2, 2-1 no desempate por grandes penalidades), primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato português de hóquei em patins.

Análise ao jogo: "Sabemos que é uma série que pode ser longa e ir a cinco jogos, mas também estamos preparados para decidir nos pormenores, que, nestes jogos, tornam-se "pormaiores". Acabou por ser no detalhe, na bola parada. Uma primeira parte mais equilibrada, onde o Benfica nos causou algumas dificuldades, nomeadamente nas transições ofensivas, esperando claramente pelo erro. Cometemos alguns erros na perda da posse. A segunda parte acho que foi totalmente do Sporting. Assumimos por completo o jogo, criámos e construímos muito, mas o Pedro [Henriques] fez uma grande exibição e não conseguimos concretizar. O prolongamento foi mais cauteloso por parte das duas equipas, mas, mesmo assim, na segunda parte fomos mais incisivos e virados para o ataque. O jogo acaba por ser decidido no pormenor da bola parada e acho que acaba por repor alguma justiça, em função do que foram os 50 minutos mais os 10 do tempo extra."

Fator casa: "Prefiro jogar no nosso pavilhão, pois temos, obviamente, mais referências visuais, trabalhamos aqui todos os dias, mas penso que o fator casa não vai ser decisivo, mas sim os pormenores e estarmos atentos a eles. Vamos ter de nos agarrar aos detalhes para podermos fazer a diferença."

Recuperar e tentar nova vitória: "Quando jogamos com uma equipa com a qualidade do Benfica, temos de ter algumas cautelas. De momento, estamos satisfeitos, vamos recuperar os jogadores e a única coisa que pensamos é em ir fazer o 2-0 ao Pavilhão da Luz. Fizemos o nosso trabalho aqui e queremos lá ir fazê-lo com distinção."