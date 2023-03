Paulo Freitas: "Não temos medo de perder e temos muita vontade de ganhar"

Treinador do Barcelos após a vitória sobre o Benfica, na Luz, por 2-5, na 20.ª jornada do Campeonato Placard

Análise: "Fomos melhores que o Benfica em alguns momentos do jogo. Em outros, tivemos que saber sofrer e ser muito solidários. Os jogadores cumpriram aquilo que nos propusemos. Não temos medo de perder e temos muita vontade de ganhar. O desporto é isto, umas vezes ganhamos, outras perdemos."

Vitórias frente a FC Porto e Benfica seguidas: "São dois colossos do desporto, mas esses triunfos não nos deram rigorosamente nada do que contra qualquer outro opositor. Foram seis pontos. Propusemo-nos a isso, trabalhámos... Mas eu não quero esquecer em momento algum que, quando perdemos com o Saint Omer, não éramos os piores do mundo e ganhando na Luz não somos os melhores. Continuamos a ser exatamente os mesmos, com muita vontade de evoluir e dignificar a camisola."

Melhor versão do Barcelos: "Tínhamos de vir todos a jogo. Cada um tinha de trazer a sua melhor versão, era importante isso. Senão, já estávamos a perder. Temos um jogador lesionado desde janeiro, não se perspetiva a sua reintegração tão rápido [Darío Giménez]. A nossa rotação que temos é curta."

Exibição de Conti Acevedo: "Esteve ao nível dele. É um excelente guarda-redes, está no top-3 mundial. Fez o trabalho dele, podemos contar com ele e queremos contar com ele sempre a este nível. Os jogadores de campo também vão fazendo tudo para o ajudar. Um jogador destes tem sempre mercado. Tem contrato com o Barcelos, tem sempre de ser conversado com o clube, mas é extemporâneo falar sobre isso."