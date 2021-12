Paulo Freitas: "Houve erros graves e dualidade de critérios"

Treinador do Sporting reagiu à derrota em casa do Benfica, por 4-3.

Derrota na Luz: "Saímos com um resultado que não queríamos e que não merecíamos. Um dérbi é um jogo de grandes emoções, mas os resultados acabam por se conquistar com razão e faltou-nos isso na parte final, depois de chegarmos ao empate e de muito trabalharmos diante de um grande adversário e contra forças ocultas também".

Análise ao dérbi: "O resultado na primeira parte foi tremendamente enganador pois o Sporting dominou: teve mais posse de bola, mais chegadas à baliza e mais transições ofensivas, além de ter travado as transições do Benfica. Acabámos por sofrer dois golos, um em situação de inferioridade numérica e outro numa transição que o Benfica definiu bem. Houve erros graves e dualidade de critérios por parte de quem estava a ajuizar. A segunda parte foi mais repartida, mas faltou-nos na parte final a razão que era necessária".

Rival: "Sofremos um golo em inferioridade numérica, outro de bola parada e dois em transições. Isso quer dizer que conseguimos conter o Benfica com a nossa organização defensiva, o que não é fácil, pois defrontámos uma grande equipa com grandes intérpretes. Saímos tristes com o resultado, mas tranquilos e confiantes pois há muito caminho pela frente e temos a forte convicção de que vamos atingir objetivos novamente".

Ausência de adeptos do Sporting: "Sentimos sempre o carinho e o apoio dos Sócios e adeptos. Embora hoje não tenham estado presentes, jogámos com eles na nossa alma porque não temos memória curta, sabemos o quanto nos ajudam e são importantes", concluiu.