Paulo Freitas "finta" incidentes no Benfica-Sporting, mas lembra "capítulo emocional"

Declarações de Paulo Freitas, treinador dos leões, após o jogo Benfica-Sporting (3-2), das meias-finais do play-off de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, disputado este sábado, no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

Incidentes no final do jogo: "Não me vou pronunciar. Uma meia-final entre Sporting e Benfica vai decidir-se em pormenores. E o capítulo emocional é um desses aspetos. Temos de ter atenção a isso."

O encontro: "O jogo decide-se em dois minutos na primeira parte. Começámos a perder, a equipa nunca se desencontrou, conseguimos empatar. E depois, num lance de grande penalidade, e depois num outro erro nosso, o Benfica marcou mais dois golos. Na segunda parte o Sporting disparou no número de faltas. Fomos à procura de marcar, marcámos, e o Toni Perez teve a oportunidade de fazer o empate [que daria o 3-3]."

Contratempo: "Temos agora mais um problema que é a indisponibilidade de Henrique Magalhães [expulso]. Queremos agora ganhar o próximo jogo [na terça-feira]. A motivação está no máximo. Um jogo com o eterno rival, o facto de disputarmos uma meia-final, faz com que a motivação não seja um assunto com que tenha de me preocupar."

Arbitragem: "Não tenho de me pronunciar sobre a arbitragem. Seria de uma indelicadeza muito grande da minha parte. Todos nós somos seres humanos. Nós errámos hoje."

Opções: "Fomos pioneiros em termos opções mais alargadas no plantel para suprir problemas que possam surgir numa época desportiva e mantermo-nos competitivos. Isso, esta época, não aconteceu. Mas não pode constituir para nós um problema, mas uma oportunidade. Queremos vencer o próximo jogo."