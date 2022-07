"Para igualar Paulo Freitas precisávamos de um treinador top"

Quim Pauls justifica a aposta em Alejandro Domínguez para treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting.

O argentino Alejandro Domínguez, antigo selecionador de Espanha e treinador do Benfica, é o novo técnico do hóquei em patins do Sporting. "Apesar de só agora ter sido oficializado, Quim Pauls já foi o responsável pela escolha do novo treinador da equipa principal verde e branca, tendo escolhido Aljandro Domínguez", refere o clube na sua página oficial.

O coordenador deixou elogios a Paulo Freitas, treinador que deixa os leões após cinco épocas e meia, durante as quais venceu duas Ligas Europeias, duas Taças continentais e dois campeonatos nacionais. "O Paulo Freitas fez um grande trabalho no Sporting e, para igualar aquilo que ele fez, precisávamos de um treinador com características top. Olhei para várias possibilidades e considerei que o Alex era a melhor opção", justificou Quim Pauls.

Em relação ao que se pode esperar, o novo diretor técnico disse ainda que a ideia é manter a mesma equipa da última época."É uma equipa vencedora e que consideramos que merece continuar a defender a nossa camisola. Queremos uma equipa que seja capaz de liderar, que mande sempre no jogo e que trabalhe na antecipação. Se tivermos uma grande equipa, podemos ter um modelo que seja ambicioso", assinalou.