Paulo Freitas e a eliminação da Taça de Portugal: "Não nos vamos esconder de nada nem de ninguém"

Paulo Freitas, treinador de hóquei em patins do Sporting

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Freitas, treinador do Sporting, após a derrota no dérbi com o Benfica (4-1) e consequente eliminação da Taça de Portugal de hóquei em patins, nos quartos de final.

Resultado: "Não é um resultado que queríamos. O objetivo era seguir em frente na Taça de Portugal. A nível defensivo fomos uma equipa muito coesa. O Benfica marca dois golos de bola parada".

O que falhou? "Na primeira parte faltou-nos clarividência no nosso processo ofensivo, o Benfica pressionou-nos e entregámos muito à bola ao adversário. Na segunda parte foi diferente, criámos várias oportunidades, mas não conseguimos concretizar. O Benfica teve quatro bolas paradas e marcou dois. Nós tivemos duas e não marcámos".

Eliminação da Taça de Portugal: "Esta era uma competição importante para nós. Não nos vamos esconder de nada nem de ninguém".