Paulo Freitas destaca João Souto: "O grupo de trabalho não deixa cair ninguém"

Paulo Freitas, treinador do Sporting

Declarações do treinador Paulo Freitas após o encontro Lleida-Sporting (1-3), da Taça Continental de hóquei em patins, disputado hoje no pavilhão Desportivo de Mollerussa, em Lérida:

Sobre a vitória: "É uma satisfação enorme continuar a trazer momentos de alegria fantásticos. Esta é uma equipa fantástica, que trabalha no limite, com uma crença enorme, e num momento particularmente difícil para o João Souto, que recebeu ontem [sexta-feira] a notícia do falecimento da avó. Hoje, teve aqui uma demonstração de caráter e ajudou-nos muito também.

Poder do grupop: "O grupo de trabalho não deixa cair ninguém e é uma vitória inteiramente dedicada a ele e aos sportinguistas. É o quarto título consecutivo por parte desta equipa. Responsabilidade e motivação é aquilo que me apraz dizer nesta altura. Motivação para continuarmos a trabalhar focados e à procura de novas conquistas".