Paulo Freitas: "Saio de consciência perfeitamente tranquila"

Declarações do treinador do Sporting em reação ao adeus nas "meias" do play-off da Liga nacional, ao perder, no Pavilhão João Rocha, com o Benfica no quinto e último jogo

Elogios e reparos: "Quero dar os parabéns ao Benfica por chegar à final. Foram 270 minutos de hóquei entre duas grandes equipas e a comunicação social centrou-se em dois minutos [n.d.r.: refere-se às infrações de disciplina no jogo 2]. Temos de valorizar os cinco jogos, carregados de emoção, qualidade individual e coletiva. Não nos podemos concentrar em dois minutos de desnorte de jogadores do Benfica e do Sporting."

Primeira parte: "No jogo de hoje entrámos receosos, o Benfica voltou a sair na frente do marcador e na primeira parte não fomos a equipa que costumamos ser, com o Benfica a marcar em transições ofensivas e de bola parada. Fomo-nos colocando a jeito e isso deu conforto à equipa do Benfica e a nós deixou-nos ansiosos."

Segundo tempo: "A segunda parte foi completamente diferente, mas acumulámos erros que nos penalizaram. Todo o trabalho que viemos a construir deu-nos o prémio do prolongamento, mas voltámos a errar. Saímos de consciência tranquila, honrámos o emblema que trazemos ao peito e temos de dar os parabéns ao adversário."

Consciência tranquilo: "Saio de consciência perfeitamente tranquila, sabendo que desde o primeiro minuto entreguei a minha vida a este clube. Saio também com forças redobradas para continuar a trabalhar e com sentimento de respeito e enorme orgulho por este clube. O sentimento é de tristeza por este desfecho, mas, ao mesmo tempo, tenho o sentimento de dever cumprido".