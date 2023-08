Paulo Freitas assume que Óquei Barcelos é candidato a "ganhar tudo"

Treinador da equipa de Barcelos antevê a temporada 2023/24.

O treinador do Óquei de Barcelos, Paulo Freitas, assumiu esta quarta-feira que a equipa é candidata a ganhar "todas as competências em que vai participar".

Na apresentação do plantel, que tem mais três reforços, e que conta com 12 elementos, mais dois do que na época passada, em que chegou à final-four do Campeonato, Liga Europeia e Taça de Portugal, o técnico elogiou a direção pelo esforço que fez no investimento da parte técnica. Dizendo, por fim, comparando a sua formação com a dos três grandes, que "os orçamentos não ganham nada".

A primeira prova oficial é em meados de Setembro, a Elite Cup, que o Barcelos conquistou na primeira edição e que, assumiu o treinador a O JOGO, é candidato a vencer pela segunda vez.