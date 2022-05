Paulo Freitas após vitória frente ao Benfica: "Vão ter de levar com o Sporting até ao fim"

Declarações do treinador sportinguista Paulo Freitas após o jogo Sporting-Benfica (4-2), da 25.ª e penúltima jornada do campeonato de hóquei em patins, realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sobre o Sporting: "É uma equipa que compete sempre muito bem. Tenho um orgulho enorme em liderar estes rapazes. Há coisas importantes que temos bem definidas e temos de saber reagir às adversidades. A equipa soube responder à altura, nunca se desuniu, foi à procura das melhores soluções ofensivamente e com um registo defensivo tremendo."

Bola parada: "Em 50 minutos de jogo corrido, o Benfica não marcou nenhum golo, apenas dois de bola parada. É uma vitória justa, da competência, da qualidade, do querer, da ambição e do orgulho enorme em representar o clube."

Vitórias: "Temos uma particularidade e é algo que vivemos em equipa. Esta equipa tem vindo a ganhar muito, mas nunca se colocou em bicos de pés. Nesses momentos menos bons, nunca nos escondemos e demos sempre a cara. Durante uma época, existem momentos melhores e outros que, por muito que queiramos, não conseguimos."

Até ao fim: "Não competimos sozinhos e nesta modalidade há muita qualidade. Nunca nos desfocámos e trabalhámos sempre muito, no limite. Nunca atirámos a toalha ao chão e percebemos que isto não é como começa, nem como está no meio, mas é como acaba. Vão ter de levar com o Sporting até ao fim a lutar pelos seus objetivos."

Ser chato: "Há sempre espaço para melhorar. Nesse aspeto, sou muito chato. Temos uma perfeita noção de que podemos não ter a nota artística que as pessoas possam estar à espera, mas temos a nota competitiva muito próxima ao limite. Vamos à procura de melhorar o entendimento do jogo e do adversário, percebendo que as dificuldades são diferentes."