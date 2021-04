Paulo Freitas após triunfo do Sporting: "50 por cento do nosso trabalho está feito"

Treinador dos leões satisfeito com a estreia vitoriosa na Liga Europeia

Análise: "Fomos uma equipa melhor na fase inicial da partida, com mais posse de bola. Isso também era a nossa expectativa contra uma equipa a jogar mais no erro do Sporting, a jogar em transição e que era paciente no seu processo ofensivo. Mesmo assim, aquilo que tínhamos de fazer, fizemo-lo. No final da primeira parte podíamos ter saído ainda mais por cima, face àquilo que fizemos."

Segunda parte: "A segunda parte foi um bocadinho diferente. Não entrámos bem. Não tivemos capacidade de dar profundidade ao jogo. Concentrámos muito o jogo na fase de construção e tivemos alguns problemas com a nossa saída. O tempo ia passando, o Reus ia subindo as suas linhas e colocando mais dificuldade. Acabámos por corrigir e, no cômputo geral, é uma vitória que nos assenta bem."

Começar a ganhar: "É muito importante. Estamos a falar de uma competição substancialmente diferente daquela que estamos habituados. São dois jogos. 50 por cento do trabalho está feito. A nossa preocupação agora é recuperar jogadores para domingo."

Bolas paradas: "Quer este senhor que está aqui ao meu lado [Gonzalo Romero], quer o Ferran continuam a ter a minha total confiança. Não se trata de um falta de competência, mas de competência de quem está do outro lado. Em relação aos livres diretos vão continuar a ter a minha confiança e as coisas vão surgir. Hoje já fomos diferentes em termos de eficácia e o importante é isso."

Arbitragem: "Cometeu alguns erros, quer para um lado, quer para o outro, mas não teve qualquer influência no resultado."