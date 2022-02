Paulo Freitas após o Sporting-FC Porto: "Não era um jogo decisivo, mas..."

Declarações do treinador leonino Paulo Freitas após o jogo Sporting-FC Porto (3-7), da 18.ª jornada do campeonato português de hóquei em patins

Sobre o jogo: "O FC Porto foi melhor, parabéns ao FC Porto. Este resultado não espelha a diferença entre as duas equipas. Foi um FC Porto focado em conquistar os três pontos. Não era um jogo decisivo, mas importante para as contas da fase regular."

Desconexo: "Foi um Sporting desconexo e desconcentrado, a permitir que o FC Porto fizesse golos com relativa facilidade. Errámos em demasia no processo defensivo, onde costumamos ser fortes. Depois, uma sucessão de erros individuais que colocaram a equipa a jeito para não discutir o resultado."

Concentração: "O FC Porto esteve focado no que tinha de fazer e o Sporting esteve desconcentrado e muito pouco competente em todos os momentos do jogo. A única coisa que temos de fazer é assumir as consequências do mau desempenho e a falta de competência que tivemos neste jogo. Hoje, fomos uma equipa irreconhecível. Quem joga desta forma, arrisca-se, perante um grande opositor, a ficar fora do jogo".