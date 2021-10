Paulo Freitas aponta "decisões demasiado penalizadoras" no jogo com o FC Porto

Declarações de Paulo Freitas, treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, após a derrota em casa do FC Porto.

Paulo Freitas, treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, apontou a "decisões demasiado penalizadores" no rescaldo do clássico com o FC Porto, que fechou a ronda cinco do campeonato de hóquei em patins.

"Parabéns ao FC Porto. Acabou por ser um justo vencedor porque marcou mais golos num pavilhão repleto e com um ambiente incrível favorável à equipa da casa. Fomos lutando até onde conseguimos. Saímos do intervalo a perder por 5-3, aproximámo-nos com o 5-4 e logo a seguir houve uma decisão controversa. O FC Porto afastou-se outra vez mas, mesmo assim, na saída de bola voltámos a aproximar-nos e depois houve nova decisão polémica. Temos de nos preocupar com o que fazemos, não nos podemos desgastar com o que não controlamos", afirmou o técnico aos meios de comunicação leoninos após o desaire por 9-5.

"Houve decisões demasiado penalizadoras para a nossa equipa. Ainda assim, acima de tudo interessa-nos focar o que é importante: há coisas a melhorar. Por exemplo, as situações de superioridade numérica, em que já fomos muito eficazes, mas hoje não conseguimos materializar essa vantagem. Saímos tristes, mas com a plena consciência de que há ainda muito campeonato pela frente. Vão ter de contar connosco até ao fim, até aos momentos de decisão", assegurou, vincando que o "resultado não apaga" o trabalho que tem vindo a ser feito.

"Saímos daqui tristes, porque não gostamos de perder e representamos um clube que tem um ADN vencedor, mas com a consciência de que sabemos o que queremos. Vamos à procura dos nossos momentos, vão ter de contar connosco", rematou.