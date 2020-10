Paulo Freitas antecipa Benfica-Sporting: " A fase regular não deixa de ser importante"

O Sporting chega ao jogo da Luz, no sábado, com os mesmos seis pontos do Benfica

O Sporting ganhou à Oliveirense por 2-1 e chega ao jogo da Luz, no sábado, com os mesmos seis pontos do Benfica. A O JOGO, o treinador Paulo Freitas diz só pensar na vitória. "Vamos à Luz com a intenção de trazer os três pontos, algo que o Benfica também quererá fazer", assinala, preparado para algumas diferenças nos encarnados, com Aragonés e Rampulla como maiores reforços: "Vamos preparar bem o jogo. Conhecemos bem o Benfica, mas sabemos que há algumas nuances que trouxeram para o seu modelo."

O Benfica ganhou ao FC Porto na primeira jornada por 7-3, nada que assuste o líder leonino, pronto a alfinetar o dragão: "Não pensamos no que se passou no Benfica-FC Porto, acho sim que o FC Porto é que tem de corrigir o que correu menos bem. Da parte do Benfica houve boas sensações porque ganhou a um rival e candidato. Também por isso terá materializado essa confiança em Viana [onde venceu por 7-3 na segunda jornada]."

Considerando que existem cinco candidatos ao título porque o "Óquei de Barcelos também o assumiu", Freitas descarta que haja menos pressão nos jogos grandes devido ao campeonato ter voltado ao formato play-off, o que não se verificava desde 2008/09. "Os jogadores têm de estar sempre a top. O planeamento obriga-nos a um grande rigor. Temos muita preocupação com os tempos de descanso dos atletas. Não estamos aqui para cometer erros. As grandes equipas que querem troféus têm de estar no máximo. A fase regular não deixa de ser importante porque é nela que se conquistam vantagens para poder desempatar e jogar em casa", termina, contando com um play-off com fãs: "Esperamos os adeptos nos pavilhões. Vão ajudar-nos muito. No último jogo com a Oliveirense não temos dúvidas de que estaria cheio o João Rocha."

Sporting convenceu outros

Logo no segundo arranque de época de Paulo Freitas como técnico leonino, o Sporting compôs um plantel de 12 jogadores, vencendo a Liga Europeia nesse ano. Uma ideia agora replicada."O Sporting já adotou esse modelo há mais tempo e foi muito criticado por isso e agora é o que é. Nem vou falar de uma equipa portuguesa, mas de uma referência mundial, o Barcelona: Quantos jogadores têm? 12! E o Sporting é que estava errado. Foi na segunda época que conseguimos colocar por razões federativa. Traz-nos competitividade. Exatamente, é como diz, os plantéis de futebol têm 30 atletas e convocam 18. Quem ficou de fora está preparado para trabalhar e entrar bem na próxima semana", considera.