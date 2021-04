Paulo Freitas a postos para a Liga Europeia: "Temos a responsabilidade de defender o título"

Treinador do Sporting falou em ambição na hora de enfrentar a fase de grupos da Liga Europeia.

O Sporting joga esta sexta-feira com o Reus (17h00) na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia, tendo como objetivo a defesa do título conquistado em 2018/19.

Depois de uma época (2019/20) anulada pela pandemia, a Liga Europeia volta num formato reduzido (apenas nove equipas) e concentrada nio Luso.

"A equipa está bem, vem de uma série de resultados interessantes no campeonato. Esta é uma competição diferente, onde estão reunidas grandes equipas do hóquei mundial", afirmou o treinador do Sporting, acrescentando: "Chegamos aqui com ambição mas apenas focados no Reus. Temos a responsabilidade de defender um título que conquistámos em 2019. Na época passada, que não foi possível ser jogada até ao fim, sentimos que não fomos suficientemente competentes. Há uma enorme qualidade em todas as equipas, mas vamos com o objetivo que é conquistar o título".

O Reus, que soma oito títulos europeus, é quarto classificado da OK Liga.

No campeonato português, o Sporting é terceiro, quando falta uma jornada para o play-off.

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 13h00

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00 ()

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00