Paulo Almeida: "O Benfica é isto, títulos para o Museu Cosme Damião"

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Almeida, treinador do Benfica, após a conquista do campeonato nacional de hóquei em patins feminino, na sequência da vitória sobre o Turquel por 4-1, no terceiro jogo da final.

Reação: "Parabéns à massa associativa do Benfica que esteve a apoiar a equipa às 11h00! Parabéns às jogadoras, são mulheres fantásticas. Parabéns à direção, ao presidente Rui Costa. O Benfica é isto, títulos para o Museu Benfica - Cosme Damião. Corremos sempre para o primeiro lugar. Agora é desfrutar. Ao intervalo disse para jogarmos como estávamos a jogar, disse-lhes que, mantendo o ritmo, a bola ia entrar. Entraram quatro bolas. Vamos agora tentar ganhar a Taça de Portugal".