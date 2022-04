Parlem Calafell conquista Taça da Europa pela primeira vez

Venceu o Follonica na final da 42ª edição da prova

O Parlem Calafell derrotou este domingo o Follonica, de Itália, por 6-5, na final da 42.ª edição da Taça da Europa (antiga CERS), em Paredes, Porto, celebrando o primeiro título europeu do palmarés.

Com um arranque forte, os catalães chegaram ao 3-0 aos oito minutos e, apesar da boa réplica do conjunto transalpino, que conseguiu sempre reagir às desvantagens, e reduzir as distâncias no marcador, mantiveram-se sempre na liderança do marcador até ao final da partida.

Arnau Xaus (2), Martí Casas (2), Humberto da Silva (1) e Joan Escala (1) fizeram os golos do Calafell, e Francesco Banini (2), Didac Llobet (1), Davide Banini (1) e Fernando Montigel (1) foram os marcadores de serviço do Follonica.

No Pavilhão Multiusos de Paredes, no distrito do Porto, o Calafell venceu pela primeira vez um troféu europeu, sucedendo ao também espanhol Lérida, que tinha ganho as últimas três edições.