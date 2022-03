Paredes recebe final a quatro da Taça Europa de hóquei em patins

Redação com Lusa

A Juventude Viana é a única equipa portuguesa ainda em prova, que cumpre no sábado os jogos relativos à primeira mão dos quartos-de-final. A segunda mão está agendada para nove de abril

A final a quatro da Taça Europa de hóquei em patins vai decorrer no Multiusos de Paredes, em 23 e 24 de abril, anunciou hoje a World Skate Europe (WSE).

Depois da WSE ter atribuído a Torres Novas a fase final da Liga Europeia desta temporada, em 14 e 15 de maio, o organismo decidiu agora entregar a Paredes a decisão da Taça Europa.

A Juventude Viana é a única equipa portuguesa ainda em prova, que cumpre no sábado os jogos relativos à primeira mão dos quartos-de-final. A segunda mão está agendada para nove de abril.

Leia também Futsal Cardinal pode estar de saída do Sporting Pivô dos leões está em final de contrato e ainda não foi abordado para renovar.

A equipa portuguesa vai disputar o acesso à "final four" com os espanhóis do CP Calafell. Quevert (Fra)-Lleida (Esp), Voltregà (Esp)-Valdagno (Ita) e Noisy (Fra)-Follonica (Ita) são os restantes confrontos dos quartos de final.