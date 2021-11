"Parabéns aos novos campeões. Conseguiram estar na final com um jogo combinado"

Gonçalo Alves felicitou, ironicamente, a seleção espanhola após a conquista do Europeu de hóquei em patins.

Espanha revalidou no sábado o título europeu de hóquei em patins, ao derrotar a França por 2-1, após prolongamento, na final do 54.º Campeonato da Europa. Uma conquista envolta em polémica, desde sexta-feira, com um jogo alvo de muitas críticas entre as mesmas seleções, que as apurou para o jogo decisivo, deixando Portugal de fora da disputa pelo ouro.

Gonçalo Alves, jogador português, ainda no sábado, recorreu às histórias da rede social Instagram para felicitar, ironicamente, a seleção espanhola.

"Parabéns aos novos campeões europeus de hóquei em patins. Conseguiram estar na final com um empate com Itália, uma derrota com Portugal e ganharam um jogo combinado", escreveu o jogador do FC Porto.